Чемпионат Азербайджана обошел английскую премьер-лигу и идет на 3-м месте

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг продолжительности работы тренеров в 90 высших лигах стран мира по состоянию на 1 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, премьер-лига Азербайджана по футболу занимает в этом рейтинге 3-е место. Так, в АЗПЛ тренеры команд в среднем работают 1069 дней. В среднем 25% из них работают более 2-х лет, а 25% - менее полугода.

Лидирует по этому показателю премьер-лига Северной Ирландии (в среднем 1563 дня), а на втором месте премьер-лига Уэльса (1348). Из числа ведущих лиг Европы в топ-10 попала только английская премьер-лига (8-е место, 772).

Напомним, что в настоящее время дольше всех у руля команды высшей лиги в Азербайджане работает Гурбан Гурбанов, который с 2008 года является главным тренером агдамского "Карабаха".

