Ибрагимович паникует из-за мыслей об окончании карьеры

40-летний нападающий сборной Швеции и итальянского "Милана" Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях, которые вызывают у него мысли о завершении спортивной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов. Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать", - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Также он отметил, что людям нужно продолжать наслаждаться его игрой, потому что ничего подобного они никогда в своей жизни больше не увидят.

Ибрагимович начал свою карьеру во взрослом футболе в 1999 году у себя на родине. Уже спустя два года он перебрался в Голландию и поиграл в четырех топ-чемпионатах Европы.

В 2016 году он принял решение завершить карьеру в национальной команде Швеции, но в 2021 году вернулся и сыграл четыре матча в отборочном турнире чемпионата мира.