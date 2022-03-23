Первая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 25 лет

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении своей профессиональной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня для меня сложный и очень эмоциональный день, так как я объявляю о своем уходе из тенниса. Я не знала, как поделиться с вами этой новостью, поэтому попросила свою хорошую подругу Кэйси Дельаква помочь мне. Я очень благодарна за все, что дал мне этот вид спорта и ухожу с чувством гордости и удовлетворения", - сообщила Барти в своем Instagram.

Австралийская спортсменка является победителем трех турниров "Большого шлема" (во Франции, Англии и Австралии). В 2018 году она стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде. Также в активе Барти есть бронза в миксте Олимпийских игр в Токио.

Барти в течение трех лет подряд по итогам года возглавляла рейтинг лучших теннисисток мира.

Последним матчем для 25-летней теннисистки стал финал Открытого чемпионата Австралии - 2022 против Даниэль Коллинз из США. По итогам двух сетов победу праздновала австралийка.