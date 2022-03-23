Во Франции заявили, что Неймар находится на грани пьянства

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара за его отношение к тренировочному процессу в клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Это так он преисполнен чувством мести по отношению к "ПСЖ". Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит "ПСЖ". Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться", - приводит слова Риоло Mundo Deportivo.

В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Последний раз бразилец выходил на поле в матче против "Монако". Он провел на поле 76 минут и отметился желтой карточкой. Подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:0.

Это поражение не помешало "Пари Сен-Жермен" остаться лидером чемпионата Франции. Отрыв от идущего вторым "Марселя" составляет 12 очков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили по сумме двух встреч мадридскому "Реалу" и закончили выступление в турнире.