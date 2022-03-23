https://news.day.az/sport/1446909.html Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году
Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году
Турецкая футбольная федерация (TFF) подала официальную заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение чемпионата Европы 2028 года.
Об этом сообщает пресс-служба TFF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
23 марта истекает срок подачи в УЕФА уведомления о намерении провести чемпионат Европы. 7 апреля будут объявлены кандидаты на проведение турнира. Ожидается, что страна - хозяйка чемпионата Европы 2028 года будет определена в сентябре 2023 года.
Турция ни разу в своей истории не принимала чемпионат Европы.
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