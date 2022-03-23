Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов завоевал титул чемпиона Европы, сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана.

Он завоевал этот титул на континентальном первенстве среди боксеров до 22 лет в хорватском городе Пореч.

Призер чемпионатов мира и Европы в весовой категории 51 кг в финале оказался сильнее грузинского спортсмена Лексо Хасая. Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль, победив соперника со счетом 5:0 (30:28, 29:28, 30:27, 29:28, 29:27).