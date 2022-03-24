Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» 30 млн фунтов

Учредитель "Челси" Fordstam Ltd, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, может вложить в лондонский клуб до 30 млн фунтов. Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, правительство Великобритании внесло нововведение, которое позволит поддерживать работу клуба на фоне проблем с наличностью и ликвидностью.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги. В феврале этого года подопечные Томаса Тухеля cтали победителями клубного чемпионата мира.

В конце февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.