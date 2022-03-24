Ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора арестовали в Дублине. Об этом сообщает издание Irish Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях задержали за опасное вождение и нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что в участке ирландец сдал тесты на алкоголь и наркотики.

Бойца отпустили под залог до суда, который состоится в апреле. У Макгрегора временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже его вернули.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В марте 2019 года сообщалось, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Боец был допрошен полицией и отпущен.

В апреле 2018 года он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке. Бойцу присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Он сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом. После боя ирландец перенес операцию.