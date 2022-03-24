В ПСЖ нацелились на одного из самых дорогих игроков мира

В "Пари Сен-Жермен" нацелились на одного из самых дорогих игроков мира Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena Ser, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Французский клуб заинтересован в трансфере норвежца из дортмундской "Боруссии". ПСЖ обещает Холанду зарплату в 100 миллионов евро в год. Такую же сумму клуб предлагал Килиану Мбаппе в случае продления контракта.

16 марта сообщалось, что "Манчестер Сити" предложил Холанду рекордную для Английской премьер-лиги (АПЛ) зарплату. "Горожане" готовы платить нападающему 600 тысяч евро в неделю. Таким образом, норвежец будет получать больше Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити"), которые зарабатывают 460 тысяч евро в неделю.

Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года. Контракт норвежца истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро. По этому показателю он занимает второе место в мире и уступает Мбаппе, чья стоимость составляет 160 миллионов евро.