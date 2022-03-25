https://news.day.az/sport/1447159.html Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере
Бывший полузащитник сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит ESPN.
42-летний бразилец заявил, что бывший защитник сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини был самым совершенным защитником из всех, против кого он играл. Он напомнил, что успел выступить бок о бок с итальянцем. "Я стал другом своего кумира", - добавил Роналдиньо.
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