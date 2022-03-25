Азербайджан – в четверке самых медальных стран в мире

После трех месяцев с начала года азербайджанское дзюдо идет на четвертом месте по количеству медалей, завоеванных на международной арене. В статистике, опубликованной порталом judoinside, находят отражение выступления не только первых команд, но также юношей и юниоров. На данный момент в активе наших спортсменов 10 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых наград.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, в этом сезоне команда приняла участие на шести турнирах, и речь не только в "Больших шлемах", но и состязаниях рангом ниже, где азербайджанские атлеты также смогли отличиться. Например, на Открытом Кубке Европы в Варшаве победу одержали Ахмед Юсифов (60 кг) и Ибрагим Алиев (66 кг), а всего в Польше были добыты 5 наград (2-1-2). Все это находят отражение в общей статистике результатов команд со всего мира, публикуемой на специализированном ресурсе дзюдо.

А наибольшее количество медалей было завоевано на Кубке Европы среди юниоров в Фуэнгироле, где наши спортсмены 15 раз поднимались на пьедестал почета (5-3-7).

Ну и, конечно же, нельзя не отметить результаты первой сборной, особенно на "Большом шлеме" в Тель-Авиве, где чемпионами стали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг), серебро примерил Яшар Наджафов (66 кг), а бронзу взял Зелим Коцоев (100 кг). Словом, коллектив набрал хороший ход, о чем свидетельствуют и текущие результаты.

В списке самых медальных в текущем году Азербайджан идет четвертым (10-9-10), опережая Германию, Нидерланды, Грузию, Южную Корею, Португалию и многие другие страны. Причем, главным нашим преследователем на сегодняшний день в реестре является Тунис, также имеющий 10 золотых наград, но уступающий по количеству серебра и бронзу. В целом, на мировой арене с начала сезона отличились представители 53-х стран. Последней список пополнила сборная Джибути, чей дзюдоист завоевал десятью днями ранее бронзу на Открытом Кубке Африки в Тунисе.

Если же говорить о лидерах, то в зачете лидирует Франция (30-23-52), на втором месте обосновалась Япония (12-8-9), а замыкает первую тройку Италия (10-23-26). Понятно, что в списке будут происходить изменения ежемесячно, ну а все основные старты в мировом дзюдо еще впереди.