Азербайджанские боксеры, завоевавшие четыре медали на ЧЕ, вернулись в Баку

Сборная Азербайджана, завоевавшая одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи U22 в Порече, Хорватия, вернулась в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали сотрудники этой структуры, представители спортивной общественности, родственники и любители бокса.

Главный тренер национальной команды Нариман Абдуллаев подчеркнул, что чемпионат Европы был успешным для азербайджанской команды.

"В ЧЕ участвовали сильнейшие боксеры из 39 стран континента в возрасте до 22 лет. Наша сборная была представлена в семи из 13 весовых категорий. В четверых из них наши спортсмены поднялись на пьедестал почета. Мы остались довольны выступлением команды. Ниджат Гусейнов стал чемпионом. Руслан Гадиров занял второе место. Джалал Гурбанов и Наби Искандеров были удостоены бронзовых медалей", - сказал он.