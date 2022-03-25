На будущее ставлю перед собой цель добиться больших спортивных высот, мечтаю стать чемпионом Европы и мира. Об этом сказал в пятницу Trend участник 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике, юный спортсмен Гусейн Гахраманов, передает Day.Az.

На соревнованиях спортсмен, представляющий Бакинскую школу гимнастики, выступает в возрастной категории "дети".

"Это мои первые соревнования в Национальной арене гимнастики. Она такая большая, светлая и красивая, и я очень счастлив, что мне представилась возможность соревноваться здесь. Уверен, что этот турнир станет для меня стимулом, и в будущем данный опыт принесет свои плоды", - отметил Гахраманов.

Он рассказал, что на всех этапах подготовки к соревнованиям ощущал поддержку своего тренера.

"Я люблю спортивную гимнастику, поэтому долгие тренировки мне совсем не в тягость. Они, наоборот, доставляют большое удовольствие. К Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку готовился упорно, хотел показать хороший результат. Надеюсь, тренер будет доволен моим выступлением", - добавил Гахраманов.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.