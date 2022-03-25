Участие в Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по спортивной гимнастике придает мне уверенность в собственных силах

Участие в 6-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике придает мне уверенность в собственных силах и станет большим заделом на будущее. Об этом сказала в пятницу Trend юная участница соревнований Назрин Гумбатова, представляющая клуб "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

"Подготовка к соревнованиям была нелегкой, я упорно тренировалась, чтобы показать хороший результат. Считаю, что Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку - важный этап в совершенствовании спортивного мастерства. Я не в первый раз выступаю в зале Национальной арены гимнастики, и соревнования здесь всегда придавали мне уверенность", - отметила Гумбатова.

Спортсменка рассказала, что занимается спортивной гимнастикой семь лет.

"На следующей неделе в Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике. Я обязательно буду следить за соревнованиями и болеть за представительниц нашей страны - Самиру Гахраманову и Милану Минаковскую", - добавила юная гимнастка.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.