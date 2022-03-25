Тренер ждет от нас хороших результатов на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку, и мы будем стараться сделать все возможное, чтобы оправдать все ожидания.

Об этом сказала в пятницу Trend азербайджанская спортсменка Самира Гахраманова после выступления в ходе первого дня соревнований 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике, передает Day.Az.

Отметим, что Самира Гахраманова будет представлять Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку с 31 марта по 3 апреля.

"Подготовка к Кубку мира идет полным ходом, у нас напряженные тренировки. Тренер ждет от нас хороших результатов. Если говорить о том, какие цели я перед собой ставлю, то, надеюсь, у меня получится пройти в финал. О соперниках не думаю. Считаю, что сейчас главное - собраться и сосредоточиться на тренировках, поэтому не хочу отвлекаться и думаю только о своей программе", - отметила она.

Говоря о выступлении на Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике, Гахраманова подчеркнула, что после длительного перерыва она представила сегодня программу на разновысоких брусьях.

"После четырех лет перерыва я сегодня представила упражнение на разновысоких брусьях. Признаюсь, упражнение на этом снаряде мне дается нелегко, поэтому больше сил и времени уходит на подготовку. Сегодняшний результат меня обрадовал", - подчеркнула гимнастка.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.