Участие в Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике дает возможность проверить свои силы

Участие в 27-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике дает возможность проверить свои силы. Об этом сказал в пятницу Trend участник соревнований Агамурад Гахраманов, передает Day.Az.

"Сегодня программа далась мне сложнее. Надеюсь, что завтра - в заключительный день соревнований будет лучше. Соревнования - прекрасная возможность проверить свои силы, особенно это важно перед международным стартом", - подчеркнул он.

Отметим, что Агамурад Гахраманов в числе других азербайджанских спортсменов представит нашу страну на Кубке мира в Баку. Он выступит в трех программах - вольное упражнение, опорный прыжок и упражнение на перекладине.

"Подготовка к Кубку мира идет хорошо. Тренер в нас верит, а я постараюсь сделать все, что в моих силах. Надеюсь на хороший результат. Выступать на крупных международных соревнованиях, которые проходят в родной стране - большая гордость и ответственность", - заключил Гахраманов.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.