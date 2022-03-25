В «Барселоне» опровергли интерес к Мбаппе

"Барселона" опровергла заинтересованность в трансфере французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Sport.es.

В команде заявили, что контакта с футболистом не было. Также каталонцы отметили, что уверены в переходе Мбаппе в мадридский "Реал".

Ранее сообщалось о готовности сине-гранатовых включиться в борьбу за 23-летнего форварда. "Барселона" нацелилась на трансфер Мбаппе после получения кредита от Goldman Sachs в размере 595 миллионов евро.