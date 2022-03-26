https://news.day.az/sport/1447371.html Сборная Азербайджана сыграла с Мальтой
Сборная Азербайджана сыграла с Мальтой
Сборная Азербайджана по футболу проиграла на выезде Мальте
Как передает Day.Az, подопечные Джанни Де Бьязи встретились в гостях со сборной Мальты. Это была первая игра азербайджанской команды в 2021 году.
Матч прошел в Национальном стадионе в мальтийском Та Гали.
Первый и единственный гол в игре на 55-й минуте забил Юрген Дегабриеле. Таким образом, азербайджанская сборная на выезде уступила Мальте со счетом 1-0.
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