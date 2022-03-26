Сборная Азербайджана сыграла с Мальтой

Сборная Азербайджана по футболу проиграла на выезде Мальте

Как передает Day.Az, подопечные Джанни Де Бьязи встретились в гостях со сборной Мальты. Это была первая игра азербайджанской команды в 2021 году.

Матч прошел в Национальном стадионе в мальтийском Та Гали.

Первый и единственный гол в игре на 55-й минуте забил Юрген Дегабриеле. Таким образом, азербайджанская сборная на выезде уступила Мальте со счетом 1-0.