https://news.day.az/sport/1447409.html Гурбанов опередил тренера мадридского «Атлетико»
Гурбанов опередил тренера мадридского «Атлетико»
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список футбольных тренеров, которые дольше всех возглавляют одну команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на 4-м месте по продолжительности работы с одной командой идет главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов - 13,7 лет.
Возглавляет список Джомо Соно - основатель, президент и главный тренер южноафриканского клуба "Джомо Космос" (27,7 лет). Из представителей ведущих европейских лиг в топ-10 оказался только один специалист - наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне (10,2 года).
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