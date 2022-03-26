Стал известен судья матча Азербайджан-Беларусь в Баку

Судейство в товарищеском матче U-21 между сборными Азербайджана и Беларуси доверено местной судейской бригаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт AFFA, встреча поручена рефери ФИФА Алияру Агаеву, которому будут помогать Зейнал Зейналов, Акиф Амиралы (боковые судьи) и Ниджат Исмайыллы (четвертый рефери).

Отметим, что встреча, которая состоится 29 марта на Bakcell Arena, начнется в 19:00.