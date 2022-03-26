https://news.day.az/sport/1447447.html Стал известен судья матча Азербайджан-Беларусь в Баку
Стал известен судья матча Азербайджан-Беларусь в Баку
Судейство в товарищеском матче U-21 между сборными Азербайджана и Беларуси доверено местной судейской бригаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт AFFA, встреча поручена рефери ФИФА Алияру Агаеву, которому будут помогать Зейнал Зейналов, Акиф Амиралы (боковые судьи) и Ниджат Исмайыллы (четвертый рефери).
Отметим, что встреча, которая состоится 29 марта на Bakcell Arena, начнется в 19:00.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре