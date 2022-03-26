Азербайджанская фигуристка вошла в первую десятку сильнейших на ЧМ

Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье, Франция, в очередной раз продемонстрировала свое мастерство в произвольной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, спортсменка с композицией Notre Dame de Paris заняла девятое место, набрав 188,5 балла.

Танцевальная пара из Азербайджана Екатерина Кузнецова и Александр Козловский набрала 49,14 балла, но не смогла выйти в следующий этап.

Страну также представляет Владимир Литвинцев, который в короткой программе стал 13-м и вышел в финал. Сегодня состоится его выступление в мужской произвольной программе.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 27 марта.