Месси о будущем в сборной Аргентины

Нападающий ПСЖ Лионель Месси заявил, что примет решение о своем будущем в сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Рассуждения игрока приводит Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард допустил, что может завершить карьеру в национальной команде. "Мне придется многое переосмыслить. Все будет зависеть от того, хорошо ли все сложится, или нет. Будем надеяться, что все пройдет наилучшим образом", - заявил Месси.

В ночь на субботу, 26 марта, Аргентина в отборе на ЧМ-2022 со счетом 3:0 обыграла Венесуэлу. Месси отметился голом. Аргентинцы досрочно обеспечили себе место в финальной части турнира в ноябре прошлого года.

Месси провел 158 матчей в составе сборной Аргентины. На счету 34-летнего нападающего 80 голов.