Стартовал заключительный день соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике

26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня гимнасты продемонстрируют опорный прыжок, упражнение на гимнастическом коне и перекладине, а гимнастки выступят с вольными упражнениями и упражнениями на бревне.

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят 25-26 марта, участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

На соревнованиях гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.