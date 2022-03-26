В Азербайджане мы приобретаем большой опыт.

Об этом сказала президент Федерации гимнастики Сьерра-Леоне Анна Уильямс, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

Отметим, гимнасты из Сьерра-Леоне принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Баку.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Прежде всего, Азербайджан произвел на меня прекрасное впечатление. Страна и все, с чем я здесь сталкиваюсь, уникально. Федерация гимнастики Азербайджана развивает все гимнастические дисциплины, относящиеся к Международной федерации гимнастики. Успешная деятельность Федерации гимнастики Азербайджана очевидна. Даже во время пандемии федерация провела ряд соревнований, реализовав то, что не смогли другие страны. Словом, эта работа заслуживает большой похвалы", - отметила Уильямс.

По ее словам, она очень хочет, чтобы гимнастика в Сьерра-Леоне успешно развивалась.

"Мы очень хотим, чтобы гимнастика в нашей стране развивалась. Так получилось, что в Италии мы встретились с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым и заместителем министра Марианой Василевой. У нас прошли обсуждения по данной теме, и они сказали, что могут нам помочь в данном вопросе. Поэтому мы сегодня здесь", - сказала Уильямс.

Она сообщила, что гимнасты из Сьерра-Леоне участвуют в Баку в учебно-тренировочных сборах по трем гимнастическим дисциплинам.

"Это прыжки на батуте, спортивная и художественная гимнастика. Из наших спортсменов двое занимаются художественной, двое - спортивной гимнастикой, а три человека проводят тренировки по прыжкам на батуте. Наши тренеры, участвующие в сборах, также получают необходимый опыт, который в будущем будут применять в ходе тренировок в нашей стране", - сказала Уильямс.

Глава Федерации гимнастики Сьерра-Леоне также отметила большую работоспособность азербайджанских гимнастов.

"Сложилось прекрасное мнение об азербайджанских гимнастах. Они очень усердно тренируются, и это впечатляет. Они начинают тренироваться утром, потом отдыхают примерно один - два часа, а затем вновь продолжают работу. Они много работают над собой. И наблюдая за этим, мы приобретаем большой опыт. Вернувшись в свою страну, обязательно будем его применять", - сказала Уильямс.

По ее словам, Федерация гимнастики Сьерра-Леоне приложит все усилия для достижения успеха.

В ходе визита в Баку представители Федерации гимнастики Сьерра-Леоне смогли понаблюдать за 28-м Чемпионатом мира по акробатической гимнастике.

"Соревнования прошли великолепно. Мы стали свидетелями навыков представителей стран, приехавших на чемпионат. Мы многому научились, и когда вернемся в нашу страну, будем знать, над чем работать, чтобы участвовать в соревнованиях, особенно по акробатике", - заключила Уильямс.