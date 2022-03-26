В Баку пройдет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике

С 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдут еще одни престижные соревнования - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно списку регистрации, в Кубке мира примет участие 151 гимнаст из 35 стран.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы.

Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

На Кубке мира Азербайджан будут представлять Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).

Зрители, желающие стать свидетелями сложной и упорной борьбы сильнейших спортсменов, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/, а также в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12 манатов.

Желающие наблюдать за ходом соревнований в качестве зрителей должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.

Начало соревнований - в 12:00.