Соперники на Кубке мира по спортивной гимнастике будут сильные, но мы будем бороться

Соперники на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку будут сильные, но мы будем бороться.

Об этом сказала Trend азербайджанская спортсменка Милана Минаковская - участница Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике, передает Day.Az.

Отметим, что на Кубке мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике, который пройдет с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку, Милана Минаковская выполнит вольные упражнения, упражнения на разновысоких брусьях и на бревне.

"Подготовка к Кубку мира идет полным ходом, мы работаем каждый день. В день у нас по две тренировки. На Кубке мира для меня самое главное - это выполнить программу чисто и уверено, постараться пройти в финал", - сказала Минаковская.

Говоря о своем выступлении на Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку, спортсменка отметила, что осталась довольна выполненной программой.

"Выступление прошло хорошо, программу выполнила в полную силу. Надеюсь, на Кубке мира получится даже лучше. Первенство Азербайджана дало хорошую возможность в ходе соревновательного этапа обкатать программу", - сказала гимнастка.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.