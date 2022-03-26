Завоеванную на Первенстве Азербайджана по спортивной гимнастике медаль посвящаю своему тренеру

Завоеванную на 6-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике медаль посвящаю своему тренеру. Об этом сказала в субботу Trend золотой призер соревнований, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лейла Мамедзаде, передает Day.Az.

Напомним, что Мамедзаде заняла первое место на соревнованиях в возрастной категории "пре-юниоры".

"Медаль посвящаю своему тренеру Анжеле Абдуллаевой. Большое ей спасибо, она вкладывает столько труда, тратит много времени на наше обучение. Успехов в спорте я добилась благодаря ее поддержке", - сказала 10-летняя гимнастка.

По словам спортсменки, это ее вторые соревнования в стенах Национальной арены гимнастики.

"Рада, что зрители наблюдают за ходом соревнований, они поддерживают и подбадривают. Сегодня за меня пришла поболеть мама. Выступать было несложно, просто необходимо сконцентрироваться на программе. Думаю, что сегодня мне на соревнованиях помогла не только физическая подготовка, но моральный настрой. Кстати, все соперники на Первенстве были тоже хорошо подготовлены", - отметила Мамедзаде.

Она также добавила, что мечтает в будущем принять участие в Олимпийских играх.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.