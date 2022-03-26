К Первенству Азербайджана по спортивной гимнастике готовился упорно

К Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по мужской спортивной гимнастике готовился упорно, поэтому и смог завоевать "золото".

Об этом сказал в субботу Trend золотой призер соревнований, воспитанник клуба "Оджаг Спорт" Махир Салимов, передает Day.Az.

Напомним, что Салимов занял первое место в возрастной категории "дети".

"Около шести лет занимаюсь спортивной гимнастикой, и это не первые мои соревнования. Признаюсь, раньше так серьезно не относился к турнирам, а сейчас полностью концентрируюсь на своей программе. Могу сказать, что из шести снарядов у меня все получаются неплохо, но лучше всего удается упражнение на перекладине", - сказал Салимов.

Спортсмен отметил, что в будущем хочет принять участие в крупных международных соревнованиях.

"Знаю, чтобы участвовать в Кубках мира, чемпионатах Европы и мира необходимо много работать над собой, тратить как можно больше времени, чтобы набрать хорошую спортивную форму. На тренировки хожу с большим удовольствием, поэтому надеюсь в будущем достичь больших успехов в гимнастике", - сказал Салимов.

Отметим, что 25-26 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

Гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.