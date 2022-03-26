Состоялась церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась вторая церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место на 27-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике в возрастной категории "юниоры" занял Расул Ахмедзаде, второе - Айдын Ализаде, третье - Анар Гасанов. Все три спортсмена выступают за Бакинскую школу гимнастики.

"Золото" 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "юниоры" завоевала Назенин Теймурова, "серебро" - у Марьям Мусаевой, бронзовую медаль завоевала Дуйгу Меджидзаде. Спортсменки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что в соревнованиях, которые прошли 25-26 марта, участвовали 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

На соревнованиях гимнасты выступили в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).