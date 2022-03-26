На Кубке мира в Баку постараемся показать максимальный результат

На Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку члены женской сборной Азербайджана постараются показать максимальный результат. Об этом сказала в субботу Trend главный тренер сборной команды Азербайджана по женской спортивной гимнастике Ольга Баркалава, передает Day.Az.

"Программу, с которой Самира Гахраманова и Милана Минаковская выступят на Кубке мира в Баку, будем немного усложнять. Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике позволили оценить возможности спортсменок. У Миланы Минаковской мы усложним упражнение на брусьях, а Самире Гахрамановой - упражнение в опорном прыжке. К Кубку мира готовимся в плотном режиме, проводим по две тренировки в день. Будем стараться показать максимальный результат", - отметила она.

Ольга Баркалава подчеркнула, что сейчас главная задача азербайджанских гимнасток - пройти отбор на Чемпионат мира.

"Этапы Кубков мира являются отборочными на чемпионат. Самире Гахрамановой остался один этап, где нужно попасть в число 12 лучших спортсменок с наивысшим результатом, чтобы завоевать лицензию. Милане Минаковской нужно чуть больше. Но у нее еще есть шанс на чемпионате Европы, чтобы пройти отбор", - сказала она.

Отметим, что с 31 марта по 3 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Согласно списку регистрации, в Кубке мира примет участие 151 гимнаст из 35 стран.

На Кубке мира Азербайджан будут представлять Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на перекладине), Иван Тихонов (опорный прыжок, упражнения на гимнастическом коне, параллельных брусьях, перекладине), Джавидан Бабаев (упражнения на кольцах), Никита Симонов (упражнения на кольцах), Самира Гахраманова (опорный прыжок, упражнения на бревне, вольные упражнения), Милана Минаковская (упражнения на разновысоких брусьях, на бревне и вольные упражнения).