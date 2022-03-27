https://news.day.az/sport/1447584.html Экс-форвард сборной Азербайджана в топ-10 самых ценных
Экс-форвард сборной Азербайджана в топ-10 самых ценных
Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Руфат Дадашов попал в топ-10 наиболее ценных игроков Западной региональной лиги Германии, где он играет в составе второй команды "Шальке".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, согласно последнему обновлению портала Transfermarkt, 30-летний нападающий оценивается в 200 000 евро (чуть более 370 000 манатов). С этим показателем он делит 8-е место с еще рядом футболистов. В топ-3 вошли Тим Лемперле ("Кельн", 1 млн евро), Керим Чалханоглу ("Шальке-2", 800 000) и Конор Носс ("Боруссия-2" Менхенгладбах, 400 000).
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