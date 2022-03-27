https://news.day.az/sport/1447613.html Сын Шумахера попал в аварию в Саудовской Аравии
Сын Шумахера попал в аварию в Саудовской Аравии
Пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера врезался в ограждение в одном из поворотов. После этого гонка была приостановлена.
Пилот смог самостоятельно покинуть болид, ему была оказана помощь медицинской бригады.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре