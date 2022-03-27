Левандовски согласился перейти в «Барселону»

Польский игрок мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски дал ответ "Барселоне" относительно трансфера. Об этом сообщает в Twitter Sportitalia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководство каталонцев получило предварительное согласие 33-летнего футболиста. Теперь команде предстоит договориться о переходе нападающего с немецким клубом.