https://news.day.az/sport/1447618.html Левандовски согласился перейти в «Барселону»
Левандовски согласился перейти в «Барселону»
Польский игрок мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски дал ответ "Барселоне" относительно трансфера. Об этом сообщает в Twitter Sportitalia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Руководство каталонцев получило предварительное согласие 33-летнего футболиста. Теперь команде предстоит договориться о переходе нападающего с немецким клубом.
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