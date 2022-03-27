Президент «Барселоны» рассказал, сколько футболистов собирается подписать клуб

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о трансферных планах клуба на летнее трансферное окно. Его слова передает El Periodico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы более-менее определились с целями. Что-то может измениться, если кто-то нас покинет. Мы подпишем минимум четверых футболистов. Собираемся укрепить защиту, полузащиту и атаку", - сказал Лапорта.

"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав за 28 туров 54 очка. Лидирует в чемпионате Испании мадридский "Реал". Команда Карло Анчелотти опережает своего ближайшего преследователя, "Севилью", на девять очков.

Напомним, "Барселона" по сумме двух матчей одолела "Галатасарай" (2:1). В четвертьфинале Лиги Европы подопечные Хави встретятся с "Айнтрахтом".