Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Кубка Европы

В Афинах прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.



Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) стали чемпионами, а Руслан Насирли (100 кг) и Гусейн Мамедов (+100 кг) проиграли в финале.

Кенуль Алиева (48 кг), Вугар Талыбов (90 кг) проиграли схватки за бронзу.

Благодаря наградам Азербайджан в командном зачете стал третьим, уступив Израилю (4-1-4) и Турции (2-3-3).

Всего на татами вышли дзюдоист из 27-и стран.