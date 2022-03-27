https://news.day.az/sport/1447703.html Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Кубка Европы
В Афинах прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.
Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Кубка Европы
В Афинах прошел Кубок Европы по дзюдо среди молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали.
Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) стали чемпионами, а Руслан Насирли (100 кг) и Гусейн Мамедов (+100 кг) проиграли в финале.
Кенуль Алиева (48 кг), Вугар Талыбов (90 кг) проиграли схватки за бронзу.
Благодаря наградам Азербайджан в командном зачете стал третьим, уступив Израилю (4-1-4) и Турции (2-3-3).
Всего на татами вышли дзюдоист из 27-и стран.
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