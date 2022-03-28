Руни заявил, что его до сих пор раздражает Роналду

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением об игре португальского полузащитника "красных дьяволов" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Криштиану был очень крутым, но в то же время чертовски раздражающим. Возможно, сейчас он уже не так хорош, но раздражает все так же. Меня удалили из-за Роналду в матче ЧМ-2006. Просто он любит нырять. Однако у меня не было никаких проблем с Криштиану. Потому что первый тайм я действительно провел в попытках добиться, чтобы Криштиану наказали за симуляции", - передает слова Руни The Sun.

Руни и Роналду вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2009 год. В составе "красных дьяволов" они три раза становились чемпионом страны, один раз выигрывали Лигу чемпионов.

Сейчас Уэйн Руни тренирует клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти". Команда идет на последнем, 24-м месте и рискует вылететь в дивизион рангом ниже.

Роналду продолжает карьеру игрока, летом 2021 года он вернулся в "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 37-летний португалец принял участие в 24-х матчах своей команды в Английской премьер-лиге (АПЛ) и сумел отличиться 12 раз.