Когда болельщики смогут полностью заполнять стадионы в Азербайджане?

В Азербайджане разрешили проводить спортивные мероприятия при полных стадионах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и с учетом последних решений Оперативного штаба при Кабинете министров по смягчению особого карантинного режима.

Об этом сообщил Trend глава технического спортивного отдела Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ) Эльгиз Аббасов, передает Day.Az.

По его словам, начиная с матчей первого дивизиона Азербайджана и 21-го тура Премьер-лиги, которые пройдут 2-3 апреля, стадионы будут заполнены болельщиками на 100 процентов.

"В то же время для журналистов будет восстановлена организация смешанных зон (при условии использования медмасок при нахождении в закрытом помещении)", - сказал Аббасов.