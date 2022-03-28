https://news.day.az/sport/1447985.html Азербайджанские гимнасты завоевали 4 медали в Польше
Азербайджанские гимнасты завоевали 4 медали в Польше
В польском городе Краков с 25 по 27 марта прошел 9-й Международный турнир по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревновании представляющие Азербайджан Алексей Караташов и Адиль Гаджизаде завоевали золотые медали. Тофиг Алиев завоевал "серебро", а Гусейн Асадуллаев был удостоен бронзовой медали.
Билал Гурбанов занял на соревнованиях четвертое, а Михаил Малкин - пятое место.
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