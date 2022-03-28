https://news.day.az/sport/1447993.html Азербайджан обыграл Мальту
Азербайджан обыграл Мальту
Юношеская сборная Азербайджана (U-17) по футболу провела второй товарищеский матч на сборе в Мальте.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, очередной спарринг с мальтийскими сверстниками завершился в пользу азербайджанской команды - 2:0. Голы забили Ашраф Алекперли и Нихат Ахмедзаде.
Первый товарищеский матч между Азербайджаном и Мальтой завершился ничьей (2:2).
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