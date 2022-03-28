Роналду о продолжении карьеры в сборной Португалии

Нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду самостоятельно примет решение о продолжении карьеры в сборной Португалии по футболу. Об этом Роналду сообщил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я начинаю видеть, как многие задают себе один и тот же вопрос. Я тот, кто будет принимать решение о моем будущем. Если я захочу больше играть, я это сделаю. Я командую, и точка", - сказал Роналду.

29 марта сборная Португалии дома проведет финальный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира в Катаре против команды Северной Македонии.

"Это финал, и мы готовы. Фавориты ли мы? Я всегда считаю себя фаворитом, дома или в гостях, мы уже знаем, что если мы выиграем, мы отправимся на чемпионат мира, а если проиграем, то вылетим. Мы обязаны мыслить позитивно и побеждать в игре", - добавил футболист.

Роналду 37 лет, чемпионат мира в Катаре может стать пятым в карьере Роналду, по этому показателю он сравняется с итальянцем Джанлуиджи Буффоном, мексиканцами Антонио Карбахалем и Рафой Маркесом и немцем Лотаром Матеусом.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.