Изменены сроки Кубка мира Баку

Международная федерация спортивной стрельбы объявила об изменении сроков Кубка мира в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, изначально рейтинговое соревнование должно было начаться 29 мая, однако теперь стартует на два дня раньше - 27 числа. Тогда как завершится Кубок мира 7 июня - на день позже изначальной даты.

Отметим, что в прошлом году турнир не проводился из-за пандемии.