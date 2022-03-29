https://news.day.az/sport/1448076.html Изменены сроки Кубка мира Баку
Изменены сроки Кубка мира Баку
Международная федерация спортивной стрельбы объявила об изменении сроков Кубка мира в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, изначально рейтинговое соревнование должно было начаться 29 мая, однако теперь стартует на два дня раньше - 27 числа. Тогда как завершится Кубок мира 7 июня - на день позже изначальной даты.
Отметим, что в прошлом году турнир не проводился из-за пандемии.
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