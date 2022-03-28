Четыре борца Азербайджана вышли в финал ЕВРО

Сегодня в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первый день на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан представляют пятеро. Четверо вышли в финал, одного ждет схватка за бронзовую медаль.

57 кг. Алиаббас Рзазаде победил в квалификации Левана Метревели (Испания) - 7:0, а в четвертьфинале переиграл Микая Наима (Болгария) - 9:6. В полуфинале Рзазаде победил Бека Бужиашвили (Грузия) - 10:0. В финале его ждет Владимир Егоров (Северная Македония).



65 кг. Трехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев был свободен в первом круге. В четвертьфинале он победил Мунира Акташа (Турция) - 12:6. В полуфинале Алиев прошел Максима Сачултана (Молдова) - 12:2. В финале его ждет Исмаил Мусукаев (Венгрия).



70 кг. Зираддин Байрамов выиграл в квалификации у Даниэля Антана (Венгрия) - 10:6, а в четвертьфинале переиграл Фати Вейсели (Македония) - 9:4. В полуфинале Байрамов уступил Зурабу Якобишвили (Грузия) - 3:4. Его ждвет схватка за бронзовую медаль с Николаем Грахмезом (Молдова).



79 кг. Ашраф Аширов выиграл в квалификации у Мирослава Кирова (Болгария) - 9:0, а в четвертьфинале переиграл Армана Авагяна (Армения) - 11:0. В полуфиинале Аширов прошел Владимира Гамкрелидзе (Грузия) - 13:7. В решающей схватке его ждет Георгиос Коугиоумцидис (Греция).



97 кг. Новичок сборной Магомедхан Магомедов выиграл в квалификации у Лукаса Красаускаса (Литва) - 12:2, а в четвертьфинале одолел Елизбара Одикадзе (Грузия) - 14:7. В полуфинале Магомедов справился с Збигневом Барановски (Польша) - 6:4. В финале его ждет Владислав Байцаев (Венгрия).