Роналду рассказал, когда примет решение о завершении карьеры

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался касательно своего завершения карьеры в национальной команде и английском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я получаю удовольствие от футбола и по-прежнему чувствую себя полезным для "МЮ" и сборной Португалии. Я приму решение, когда захочу этого. Если я захочу продолжать играть, я останусь, если не буду чувствовать желания, играть больше не буду", - приводит слова Роналду в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Роналду начал свою профессиональную карьеру в 2001 году в лиссабонском "Спортинге". Последним клубом для португальца стал "Манчестер Юнайтед", ряды которого он пополнил в 2021 году. Полузащитник уже выступал за английский клуб в 2003-2009 гг.

Также с 2003 года Роналду защищает цвета национальной команды Португалии. В первом стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре его команда обыграла Турцию со счетом 3:1. 29 марта Португалия проведет свой последний отборочный матч против сборной Северной Македонии, которая выбила действующих чемпионов Европы - итальянцев.

Только победа над Северной Македонией может обеспечить португальцам выход в финальную часть чемпионата мира, который в конце года пройдет в Катаре.