https://news.day.az/sport/1448121.html Италия недовольна системой отбора на чемпионат мира по футболу
Италия недовольна системой отбора на чемпионат мира по футболу
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы сыграли всего в одном матче, это абсурдная система. Есть команды, которые прошли квалификацию, проиграв четыре или пять игр, а мы вылетели, проиграв всего одну игру. Это настоящее безумие", - поделился футболист.
При этом он отметил, что сборная Италии должна была лучше играть в стыковых матчах.
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