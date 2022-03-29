Италия недовольна системой отбора на чемпионат мира по футболу

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы сыграли всего в одном матче, это абсурдная система. Есть команды, которые прошли квалификацию, проиграв четыре или пять игр, а мы вылетели, проиграв всего одну игру. Это настоящее безумие", - поделился футболист.

При этом он отметил, что сборная Италии должна была лучше играть в стыковых матчах.