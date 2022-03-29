Италия недовольна системой отбора на чемпионат мира по футболу
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил об абсурдности системы отбора на чемпионат мира по футболу. Об этом он рассказал Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы сыграли всего в одном матче, это абсурдная система. Есть команды, которые прошли квалификацию, проиграв четыре или пять игр, а мы вылетели, проиграв всего одну игру. Это настоящее безумие", - поделился футболист.

При этом он отметил, что сборная Италии должна была лучше играть в стыковых матчах.