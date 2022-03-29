Президент "Барселоны" не видит Месси в команде

Руководство "Барселоны" не рассматривает вариант с возвращением в стан сине-гранатовых Лионеля Месси. Об этом сообщил президент испанского клуба Жоан Лапорта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я не получал никаких сообщений ни от Лео, ни от его окружения. Мы строим молодую команду. Лео есть Лео, но мы не думаем о его возвращении", - заявил в интервью радио RAC1 Лапорта.

34-летний футболист в августе 2021 году перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". В составе каталонской команды Месси десять раз становился чемпионом Испании. Кроме того, он четырежды выиграл Лигу чемпионов.