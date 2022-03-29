Азербайджанец-боец ММА одержал победу в США

Боец ММА азербайджанского происхождения Назим Садыхов одержал победу в США и стал чемпионом штата Техас, передает Day.Az.

В состоявшемся вчера в Хьюстоне бою 27-летний Назим Садыхов победил американца, а в конце поднял азербайджанский флаг.

Н.Садыхов уже шесть лет живет в Нью-Йорке.