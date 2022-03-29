https://news.day.az/sport/1448168.html Азербайджанец-боец ММА одержал победу в США - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанец-боец ММА одержал победу в США - ФОТО - ВИДЕО
Боец ММА азербайджанского происхождения Назим Садыхов одержал победу в США и стал чемпионом штата Техас, передает Day.Az.
В состоявшемся вчера в Хьюстоне бою 27-летний Назим Садыхов победил американца, а в конце поднял азербайджанский флаг.
Н.Садыхов уже шесть лет живет в Нью-Йорке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре