https://news.day.az/sport/1448397.html Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, еще трое членов сборной завоевали "серебро"
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, еще трое членов сборной завоевали "серебро"
В Будапеште стартовал чемпионат Европы по борьбе. На континентальном первенстве выступили борцы вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.
Как передает Day.Az, азербайджанский борец Магомедхан Магомедов вступил в борьбу с 1/8 финала, где оказался сильнее своего соперника из Литвы (12:2) и вышел в четвертьфинал. В четвертьфинале Магомедов победил грузинского соперника (14:7), а в полуфинале польского спортсмена (6:4).
В финальной схватке азербайджанский борец, одолев соперника из Венгрии со счетом 11:5, завоевал золотую медаль чемпионата.
Азербайджанские борцы Алиаббас Рзазаде, Гаджи Алиев и Ашраф Аширов завоевали серебряные медали.
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