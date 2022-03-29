Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, еще трое членов сборной завоевали "серебро"

В Будапеште стартовал чемпионат Европы по борьбе. На континентальном первенстве выступили борцы вольного стиля в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Как передает Day.Az, азербайджанский борец Магомедхан Магомедов вступил в борьбу с 1/8 финала, где оказался сильнее своего соперника из Литвы (12:2) и вышел в четвертьфинал. В четвертьфинале Магомедов победил грузинского соперника (14:7), а в полуфинале польского спортсмена (6:4).

В финальной схватке азербайджанский борец, одолев соперника из Венгрии со счетом 11:5, завоевал золотую медаль чемпионата.

Азербайджанские борцы Алиаббас Рзазаде, Гаджи Алиев и Ашраф Аширов завоевали серебряные медали.