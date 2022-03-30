Сборная Армении по футболу потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Сборная Норвегии по футболу со счетом 9:0 разгромила национальную команду Армении в товарищеском матче в Осло, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Три гола провел Джошуа Кинг (28-я минута - с пенальти, 33-я, 59-я), по два - Эрлинг Холанд (24, 45+1) и Александр Серлот (86, 90+1), по одному - Кристиан Торстведт (30) и Матс Дели (80).

Начиная с 17-й минуты сборная Армении играла в меньшинстве, удален был Арман Оганесян.

Для армянской команды это поражение стало крупнейшим в истории. До этого таковым считался проигрыш от Италии со счетом 1:9 в ноябре 2019 года.