Португалия победила Северную Македонию и вышла на ЧМ в Катаре

Сборная Португалии по футболу на своем поле обыграла команду Северной Македонии в решающем стыковом матче отбора ЧМ-2022, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Игра на стадионе "Драгау" завершилась со счетом 2:0. В составе португальцев на 32-й минуте гол забил Бруну Фернандеш, результативная передача на счету Криштиану Роналду.

На 65-й минуте Фернандеш оформил дубль, замкнув пас Диогу Жоты.

Для сборной Португалии это восьмой выход на чемпионат мира в истории. На ЧМ-2018 в России португальцы дошли до стадии 1/8 финала.

Лучшим достижением португальцев на чемпионатах мира было третье место на турнире в 1966 году.