Польша вышла на ЧМ-2022

Сборная Польши дома обыграла команду Швеции (2:0) в финале стыковых матчей европейского отбора за право участия на ЧМ-2022, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Голами в составе хозяев отметились Роберт Левандовский с пенальти и Петр Зелиньский.

Таким образом, Польша сыграет на чемпионате мира в Катаре, который стартует в ноябре 2022 года.

Сборная России должна была сыграть с поляками в полуфинале стыковых матчей, однако из-за ситуации на Украине была отстранена решением УЕФА и ФИФА.

Ранее участником ЧМ-2022 от Европы стала Португалия, с тем же счетом 2:0 переигравшая Северную Македонию.